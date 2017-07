Matavz schiet Vitesse langs sterk spelend FC Emmen

VOETBAL - Tim Matavz heeft Vitesse vanmiddag een 2-1 oefenzege op FC Emmen bezorgd. De oud-spits van FC Groningen en FC Emmen, die overkwam van FC Augsburg, scoorde beide goals in Driel. Cas Peters maakte het doelpunt voor FC Emmen. De eindstand was al bij rust bereikt.

De ploeg van trainer Dick Lukkien had zeker op basis van de tweede helft recht op meer tegen de regerend bekerwinnaar, maar grote kansen van Alexander Bannink en de sterk spelende Mario Bilate leverden geen treffer op.Eigenlijk zou FC Emmen oefenen tegen het Engelse Plymouth Argyle, maar daar zette burgemeester Eric van Oosterhout een streep door . Daarna werd er gesproken om de wedstrijd in Hengelo te spelen, maar ook dat bleek niet haalbaar.Bekerwinnaar Vitesse bereidt zich voor op de strijd met kampioen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. De clubs treffen elkaar op 5 augustus in De Kuip. Eigenlijk zou ook Vitesse aan ander oefenduel spelen (in Duitsland tegen Aston Villa), maar ook die wedstrijd werd geannuleerd.FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop tevreden. "We hebben ten opzichte van de wedstrijd tegen PEC Zwolle een duidelijke stap gemaakt. Met name in balbezit hebben we het beter gedaan. We willen hoog druk zetten. Dat valt niet mee tegen clubs uit de eredivisie, maar we gaan er in de oefenduels wel mee verder. Natuurlijk kan dat niet continu, maar de spelers moeten herkennen wanneer het wel of niet kan. Dat ging vandaag al een stuk beter."Proefspeler Michael Chacon kreeg van Lukkien weer een basisplek en deed het prima. "Hij liet vandaag zien wat ik wilde. Hij speelde met gif en was met name in de diepgang sterk. Maar ook de verdedigende rol, die van balafpakker, moet hem liggen. Als hij dit zaterdag, tegen FC Groningen, weer kan laten zien dan is hij gewoon een goede speler voor de Jupiler League." Na zaterdag wordt bekend of Chacon een contract krijgt bij Emmen.