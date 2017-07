Unigarant bouwt verdieping onder kantoorpand

Zo moet het eruitzien (impressie: Unigarant)

HOOGEVEEN - Niet erop, maar eronder. Unigarant, het verzekeringsbedrijf van de ANWB, heeft een bijzondere keuze gemaakt voor de uitbreiding van het kantoorpand.

Geschreven door Hielke Meijer

De kelderverdieping wordt een kantoorverdieping met vergader- en publieksruimtes. Een vijfde verdieping is daardoor niet nodig.



Toegangstrap uitgegraven

De verbouwing van het halfronde kantoorpand aan de Schutstraat is al het hele jaar bezig en zal nog de rest van het jaar duren. De brede oplopende toegangstrap aan de voorkant is inmiddels uitgegraven. Daardoor kan er nu een aflopende trap naar de kelderverdieping komen.



"Het pand was wel toe aan vernieuwing, zowel intern als extern. Het was gewoon makkelijker om de grond in te gaan dan naar te boven. We creëren met wat extra werkplekken beneden wat meer ruimte voor de mensen", zegt algemeen directeur Peter Siewers.



Extra vleugel

Siewers denkt dat het karakter van het pand niet verandert. "Ik denk dat we het mooie en het historische van dit pand behouden. Maar we voegen er wat nieuws aan toe. Er komt een extra vleugel bij met glas en er komt een mooi voorplein. Dus het houdt de mooie aanblik die het altijd al gehad heeft."



Door de verbouwing kunnen 150 medewerkers die tot nu toe in een gehuurd pand van TVM zaten bij hun collega's intrekken. Als het kantoor klaar is, zijn er 380 flexibele werkplekken voor 450 man personeel.



Technologische snufjes

In het gebouw komen verder verschillende technologische snufjes, zoals een digitale receptie en een virtuele roommanager om vergaderruimtes te reserveren. Ook worden er allerlei duurzaamheidsmaatregelen getroffen.