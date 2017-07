Wegenkaartstress maakt plaats voor navigatiestress

ASSEN - Gedoe met wegenkaarten op weg naar je vakantiebestemming. Sinds de opkomst van navigatie-apparatuur behoort die stress steeds meer tot de verleden tijd. Maar volgens de ANWB Alarmcentrale is er iets anders voor in plaats gekomen: navigatiestress.

"Je ziet dat het verschuift", zegt Renate Augustijn, manager bij de ANWB Alarmcentrale. "Bijvoorbeeld iemand die alleen z'n navigatiesysteem gebruikt en ergens weet ik veel waar op een klein weggetje staat en de boel valt uit. Dan weet je ook niet meer wat je moet."



Het is volgens Augustijn belangrijk om je navigatiesysteem goed in te stellen. "De kortste routes zijn vaak niet de meest geschikte routes voor bijvoorbeeld auto's met caravans. Die willen nog weleens over bergpassen lopen. Als je de snelste route instelt, ga je vaker over hoofdwegen."



Daarnaast is het volgens Augustijn verstandig om niet alleen op je navigatiesysteem te vertrouwen en voor de zekerheid een papieren routekaart mee te nemen.