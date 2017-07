Uitvinding van duo uit Zuidlaren blijkt gat in de markt

Het verwarmingssyteem in de tuin van Peter Hof (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) In korte tijd is het water ruim 40 graden (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Twee vrienden in Zuidlaren bedachten een houtgestookte zwembadverwarming. Inmiddels gaan de apparaten als warme broodjes over de toonbank.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Het begon allemaal een jaar of acht geleden als experiment om iets te doen aan het koude Nederlandse zwembadwater. "19 à 20 graden is natuurlijk niet echt lekker", zegt Peter Hof. Samen met Henk Veldthuis legde hij de basis voor de houtgestookte zwembadverwarming.



In de tuin van Peter Hof kun je daardoor zelfs op een druilerige als vandaag in een heet zwembad stappen. In het opblaasbare bad dat net niet groot genoeg is om in te zwemmen past zo'n 2.400 liter water. Maar volgens de makers kun je zelfs baden met 60.000 liter water prima verwarmen.



Snel warm water

"Wij klussen veel samen en bouwden samen weleens een tuinkacheltje", zegt Hof. "Het begon met een buis waar we een soort spiraal van maakten. Die legden we in een vat met een vuur. Toen we daar water doorheen pompten viel ons op hoe snel het zwembad eigenlijk warm werd."



De apparaten worden veel verkocht nu het weer nog niet echt zomers is. "We verkopen per jaar zo'n driehonderd complete systemen, maar veel mensen willen alleen de warmtewisselaar hebben", aldus Hof. "De buis is namelijk gemaakt van een speciaal soort roestvrij staal dat tegen zout en chloor kan."



'Uniek systeem'

Als je het goed bekijkt is het systeem is eigenlijk heel simpel: een houtkachel in een oude oliedrum waar een opgerolde verwarmingsbuis doorheen loopt. "Toch is er verder niemand op dit idee gekomen", vertelt Hof. Samen met Henk Veldthuis levert hij de verwarmingsystemen in de hele Benelux.



Het Zuidlaarder duo levert ook duurdere kachels waarbij de oliedrum vervangen is door een designkast.



Heet water

De temperatuur in het opblaasbare bad in de tuin is in korte tijd opgelopen tot ruim 45 graden. "Dit is niet echt comfortabel meer. Dus moet de verwarming eigenlijk uit", zegt Hof. Het systeem is volgens de makers een stuk goedkoper en sneller dan je zwembad verwarmen op gas of elektriciteit.