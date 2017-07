Rechtbank: Handelaar in oud ijzer krijgt vijf ton niet terug

ASSEN/EMMEN - Een handelaar in metaal uit Emmen kan voorlopig fluiten naar de 500.000 euro, waarvan hij zegt dat het geld onterecht in beslag is genomen. De rechtbank in Assen oordeelde vandaag dat hij het niet terugkrijgt.

Het gaat om vijf ton die door het Openbaar Ministerie in beslag werd genomen in een grote witwaszaak met zeven verdachten.Op 14 maart rolde de politie de bende, waarvan vier verdachten uit Nieuw-Schoonebeek komen, op. Het gaat om hoofdverdachte André B. (50), zijn vrouw, zus en zwager. Ze zouden miljoenen euro's zwart geld hebben witgewassen. Veel geld werd overgemaakt naar buitenlandse rekeningen.Op 14 maart viel de politie meerdere huizen in Nieuw-Schoonebeek en een megadiscotheek in het Duitse Meppen binnen. Er werden onder meer dure auto's en contant geld in beslag genomen. Daarbij zat volgens de handelaar in oud ijzer ook de vijf ton die van hem was. Het zou gaan om de opbrengst van een schip met tonnen oud ijzer dat in Spanje lag.André B. vertelde de rechtbank twee weken geleden dat het geld niet van hem, maar van de metaalhandelaar was. De twee zijn kennissen. Het Openbaar Ministerie geloofde dit niet. Uit afgeluisterde gesprekken bleek dat het geld wel degelijk van B. was, stelde het OM.De rechtbank gaat daar in mee. Volgens de rechtbank heeft de handelaar niet kunnen aantonen dat het geld echt van hem was. Het geld blijft nu tot aan de strafzaak tegen André B. en de rest van de bende, in handen van het Openbaar Ministerie.B., zijn vrouw en zwager werden 9 juni na drie maanden voorarrest door de rechtbank vrijgelaten. Ze mogen de strafzaak thuis afwachten. De vier andere verdachten, B.'s zus en mannen uit Almere, Beesd en het Belgsiche Maasmechelen, werden al eerder vrijgelaten.Wanneer de strafzaak tegen de witwasbende wordt behandeld, is nog niet bekend.