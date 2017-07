Poppodium Apollo in Emmen stopt ermee

Concert van Waylon georganiseerd door Poppodium Apollo (foto: Facebook/Poppodium Apollo)

EMMEN - Poppodium Apollo in Emmen stopt. De stichting achter het muziekpodium heeft besloten zichzelf per 1 september op te heffen.

Poppodium Apollo startte vijf jaar geleden met het op regelmatige basis organiseren van popconcerten in theater De Muzeval. Inmiddels worden er zo'n 28 concerten per jaar gegeven. Het podium draait volledig op vrijwilligers.



"Om de volgende stap te zetten heeft Poppodium Apollo een beleidsplan met passende begroting opgesteld voor de komende vijf jaar", laat de stichting weten. "De ambities kunnen niet worden behaald met enkel vrijwilligers en het toegekende budget voor het komende culturele jaar blijkt helaas niet toereikend om de doelstellingen te halen."



In de huidige situatie kan volgens de stichting niet de stap naar een volwaardig muziekpodium gezet worden. Daarom heeft het bestuur besloten zichzelf op te heffen, waarmee er een einde komt aan Poppodium Apollo.