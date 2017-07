Meisjesteam Valthermond draagt vlag tijdens kwartfinale Oranje Leeuwinnen

Het meisjes onder 13-team van VV Valthermond (foto: VV Valthermond)

VOETBAL - Het meisjes onder 13-team van VV Valthermond mag bij de EK-kwartfinale van de Oranje Leeuwinnen het veld op.

De voetbalsters zijn voor de wedstrijd van zaterdag verkozen tot 'center circle carriers', wat inhoudt dat ze voor de aftrap met een grote vlag in de middencirkel mogen staan. Ze danken hun uitverkiezing onder meer aan de twee kampioenschappen die ze dit seizoen behaalden en de vierde plaats op het Nederlands kampioenschap voor meisjes onder de 13.



De Oranjevrouwen bereikten de kwartfinale van het Europees kampioenschap door gisteren met 2-1 te winnen van België. De kwartfinale wordt zaterdag gespeeld in Stadion De Vijverberg in Doetinchem.