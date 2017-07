Assenaar krijgt werk- en celstraf voor bezit kinderporno

De man had kinderporno op zijn telefoon staan (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 61-jarige Assenaar is veroordeeld tot 240 uur werkstraf en 91 dagen cel, waarvan negentig voorwaardelijk. Tijdens een reparatie van zijn telefoon in september 2015 werd ontdekt dat er kinderporno op stond.

Een maand later nam de politie zijn laptop, een dvd en usb-sticks in beslag. Ook daarop werden kinderpornografische foto's en video's gevonden. In totaal vond de politie 217 bestanden. Volgens de rechtbank is de Assenaar hiermee medeverantwoordelijk voor misbruik van kinderen.



'Nieuwsgierig en eenzaam'

De Assenaar ontkende twee weken geleden tijdens de rechtszaak niet dat hij de kinderporno had gedownload. Hij was er in 2011 mee begonnen uit nieuwsgierigheid en eenzaamheid, vertelde hij. Waarom hij er daarna jarenlang mee doorgegaan was, kon hij niet uitleggen.



Hij dacht in 2015 dat hij alle bestanden had verwijderd, maar dat bleek niet zo te zijn. Volgens de rechtbank is wel duidelijk dat de man zich er jarenlang mee bezig heeft gehouden, maar kan hij er niet voor worden veroordeeld, omdat het Openbaar Ministerie alleen 15 oktober 2015 als pleegdatum op zijn dagvaarding heeft gezet en niet de jaren daarvoor.