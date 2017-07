Drenten terug uit Kos: 'Ik dacht dat dit het einde van de wereld was'

EELDE - Een vliegtuig vol met Noordelijke vakantiegangers die op vakantie waren op het Griekse eiland Kos is vanmiddag geland op Groningen Airport Eelde. Vorige week werd het eiland getroffen door een aardbeving met de kracht van 6,5 op de schaal van Richter.

De familie Vorsteveld uit Coevorden is flink geschrokken van de heftige aardbeving. "We lagen te slapen en het hele appartement ging van links naar rechts en ik rolde uit mijn bed. Ik ben als eerst op mijn vrouw gaan liggen want ik dacht dit is het einde van de wereld. Dat dacht ik echt", zegt Wilfred Vorstenveld.Zijn vrouw en dochter schrikken misschien nog wel meer en willen gelijk van Kos vertrekken, maar dat lukt niet. De familie moet daarom twee dagen buiten slapen. "Ik wilde per direct weg want ik vond het echt niet leuk, maar alle vluchten terug zaten al volgeboekt. Toen hebben we geprobeerd er het beste van te maken. Ik ben blij dat ik weer terug ben op Drentse bodem", vertelt Anique Vorsteveld.Rob Koster en Inge Groenema uit Zuidlaren zijn ook flink geschrokken maar pakten snel de draad weer op. "We hebben een fantastische vakantie gehad. Superveel gedaan en ik had het absoluut niet willen missen", zegt Inge Groenema. "Ik had er nog wel een week aan vast willen plakken", vult Koster aan.