Man mishandelt en bespuugt NS-beveiligingsmedewerkers in Assen

De man werd aangehouden (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vanmiddag op het station in Assen aangehouden.





Hij zou twee beveiligingsmedewerkers van de NS hebben mishandeld. Ook zou hij ze hebben bespuugd.