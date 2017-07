Drentse korfbaltrainer zorgt voor eerste goud bij Wereldspelen

De korfballers bezorgden Nederland de eerste gouden medaille bij de World Games in Polen

KORFBAL - De Nederlandse korfballers hebben ook bij de negende Wereldspelen de titel veroverd. In de finale bleek Taiwan geen partij voor het team van bondscoach Wim Scholtmeijer uit Gieten. Oranje won met 26-14.

Oranje leidde na het openingskwart met 7-3 en bouwde de voorsprong gestaag uit. Laurens Leeuwenhoek was met zes doelpunten de topscorer. Richard Kunst en Nick Pikaar waren beiden goed voor vier treffers.DOS'46-speler Harjan Visscher moest het, net als Maaike Steenbergen uit De Schiphorst (ex DOS'46, nu PKC), doen met een rol als invaller in de finale.