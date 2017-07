Bedrijf uit Emmen naar de rechter voor kantoormeubilair overheid

EMMEN - Drentea uit Emmen stapt naar de rechter, omdat het bedrijf de aanbesteding door de Rijksoverheid van honderdduizend nieuwe bureaus, stoelen, tafels en kasten, niet heeft gekregen.

De bedrijven Gispen en Rohde & Grahl mogen met de klus aan de gang, maar volgens Drentea voldoen die twee niet aan de keurmerken voor duurzaam hout. En dat was één van de eisen.De NOS schrijft, naar aanleiding van berichtgeving van het Financieel Dagblad, dat Gispen en Rohde & Grahl niet de milieukeurmerken FSC en PEFC hebben. Drentea pikt dat niet en heeft een kort geding aangespannen. Rijkswaterstaat, dat de aanbesteding namens de overheid uitvoert, heeft de gunning opgeschort. De zaak dient in oktober.Volgens de NOS gaat het om bedragen tussen de 80 en 200 miljoen euro. Er zijn uitgebreide procedures om te garanderen dat het kantoormeubilair van de overheid zo milieuvriendelijk mogelijk is.Drentea stapt naar de rechter, omdat er volgens directeur Top geen uitleg komt waarom de winnende partijen de opdracht hebben gekregen, hoewel ze niet gecertificeerd zijn. "Ik heb Rijkswaterstaat drie keer om uitleg gevraagd, maar ik krijg geen antwoord", zegt hij tegen het FD.Ook meubelfabrikant Vepa uit Hoogeveen heeft een gang naar de rechter overwogen, maar ziet daarvan af omdat ze niet tegen een potentiële klant wil procederen.Rijkswaterstaat wil tegenover de krant niet reageren op de kwestie. De inkoopdirecteur heeft eerder al erkend dat bij het opstellen van de eisen voor de aanbesteding mogelijk een fout is gemaakt. Voor de inkoop van duurzaam geproduceerd hout hadden de keurmerken wellicht harde criteria moeten zijn.