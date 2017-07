'Modeketen Witteveen is failliet'

Een winkel van Witteveen (foto: ANP Kippa/Koen van Weel)

ASSEN - Het Nederlandse damesmodemerk Witteveen is failliet verklaard. Witteveen heeft drie vestigingen in Drenthe. In Assen, Hoogeveen en Emmen. In totaal heeft de modeketen 98 winkels in Nederland.





Winkels dicht

Vermoedelijk gaan de 98 winkels van Witteveen vandaag niet meer open. De ongeveer vierhonderd medewerkers komen volgens de krant op straat te staan.



Onverwacht

De krant schrijft dat de Belastingdienst het faillissement aanvroeg, omdat het bedrijf zich niet zou houden aan een betalingsregeling. In juni kreeg ABN Amro nog toestemming om de schuld van Witteveen om te zetten in een gedeeld eigenaarschap. Voordat die stap kon worden afgerond, is de keten onverwacht failliet verklaard. De NOS schrijft, na berichtgeving van de Telegraaf , dat een te hoog opgelopen belastingschuld tot het faillissement heeft geleid.Vermoedelijk gaan de 98 winkels van Witteveen vandaag niet meer open. De ongeveer vierhonderd medewerkers komen volgens de krant op straat te staan.De krant schrijft dat de Belastingdienst het faillissement aanvroeg, omdat het bedrijf zich niet zou houden aan een betalingsregeling. In juni kreeg ABN Amro nog toestemming om de schuld van Witteveen om te zetten in een gedeeld eigenaarschap. Voordat die stap kon worden afgerond, is de keten onverwacht failliet verklaard.