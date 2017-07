Vertrek kopstukken De Nieuwe Kolk komt als verrassing

ASSEN - Nu ook Hilko Folkeringa vertrekt als directeur bij De Nieuwe Kolk, gaat een tweede kopstuk van het theater in Assen weg. Een maand geleden maakte programmeur Annelies Klunder namelijk al bekend aan de slag te gaan als directeur bij theater Geert Teis in Stadskanaal.

Spannende tijden voor Titia Siertsema, die pas sinds een maand voorzitter is van de Raad van Toezicht van De Nieuwe Kolk. "Het was wel een verrassing inderdaad. Dit verwacht je niet als je aantreedt bij een Raad van Toezicht. Zo vlak achter elkaar twee mensen die weggaan, dat is niet direct iets dat je zelf gaat plannen."Siertsema benadrukt dat er geen sprake van paniek is bij De Nieuwe Kolk. "De programmering voor komend jaar voor het theater is volledig rond. En ook het seizoen erna staat al gedeeltelijk in de steigers."Samen met de andere directeur van DNK, Hanneke Bruggeman, wordt nu gekeken hoe de twee vacatures worden ingevuld. "Het is nu zomer. Op stel en sprong gaan werven heeft niet heel veel zin. We gaan even de tijd nemen hoe we deze vacatures gaan invullen."Wat Siertsema betreft, kan het werven van nieuwe kopstukken voor het theater op verschillende manieren. "We zijn al door een paar mensen benaderd, die het wel wat lijkt om bij ons te komen werken. Ook in de wereld van programmeurs kijken we natuurlijk rond. En misschien gaan we wel adverteren, maar inmiddels is ook wel breed bekend dat we een vacature hebben."Siertsema benadrukt dat er op dit moment nog geen opvolger is.