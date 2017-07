Ohne Grenzen: 'Grote verschillen in vrijetijdsbesteding zijn er niet'

ASSEN - Op TV Drenthe is vandaag de vierde aflevering te zien van Ohne Grenzen - Zonder Grenzen. De uitzending staat in het teken van vrije tijd.

Presentator Wolter Klok is in het Funpark in Meppen en praat daar met Marjan Doosje, die drie jaar geleden van Zuidlaren naar Meppen verhuisde. Zijn er eigenlijk grote verschillen in vrijetijdsbesteding tussen Duitsers en Nederlanders? "Nee, niet echt. In Duitsland doen ze ook het gebruikelijke, zoals winkelen, naar vlooienmarkten gaan of naar pretparken gaan", zegt Doosje.Doosje woont op het platteland in Meppen en daar leven de Duitsers volgens haar nog wel heel traditioneel. "Je hebt hier echt nog een buurtschap; mensen moeten echt buren zijn. Dat komt met rechten en plichten. Als er bijvoorbeeld een begrafenis is, verzorgt de buurvrouw de koffie en de buurmannen dragen de kist."De Duitse presentatrice Anika Möllmann gaat de grens over naar Emmen en loopt daar een dagje mee in Wildlands Adventure Zoo. Verder aandacht voor een bijzondere samenwerking tussen het Drents Museum in Assen en de Kunsthalle in Emden. Ze organiseren een gezamenlijke tentoonstelling over Amerikaans realisme.De stelling gaat in deze uitzending over een vooroordeel dat Duitsers van Nederlanders hebben; Nederlanders zouden alleen maar wiet roken en naar techno luisteren. En er is een portret van de Duitse kunstenares Antonia Rehnen, die naar Groningen is verhuisd.is een programma van RTV Drenthe en de Duitse omroep ev1.tv. Het programma wordt gepresenteerd door Anika Möllmann van ev1.tv en door RTV Drenthe-presentator Wolter Klok. Op TV Drenthe begint de uitzending om 17.30 uur.wordt de hele avond herhaald.Vorige uitzending gemist? Kijk de aflevering dan hier terug