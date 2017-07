In zomer 2018 een oplossing voor het ophalen van vieze luiers

Miranda de Boer laat zien hoe groot de luiers zijn (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Het probleem speelt al jaren: wat te doen met vieze luiers? Veel gemeenten in Drenthe proberen hun afval beter te scheiden, maar vonden nog geen goede oplossing voor het apart ophalen en verwerken van luiers. Gemeenten legden de vraag daarom neer bij MarkeRein, een adviesorgaan over het afvalbeleid in Drenthe.

Geschreven door Marjolein Knol

"Kijk", zegt Miranda de Boer terwijl ze naast twee grijze containers staat. "Dinsdag zijn ze leeggehaald en nu zit deze alweer vol", ze wijst naar de rechter container. "En hier ligt alweer een dikke stapel luiers in", zegt ze terwijl ze naar de linkercontainer wijst. "Die is over een week weer vol."



Acht tot tien luiers

Zoon Christiaan (12) woont alle dagen thuis bij zijn ouders en twee broers. Christiaan is meervoudig gehandicapt, door zuurstoftekort na zijn geboorte. Hij is niet zindelijk, wat betekent dat zijn ouders hem om de twee uur verschonen. Op een dag gaan er gemiddeld acht tot tien grote luiers doorheen.



"We hebben al een tweede container gekregen van de gemeente", zegt Miranda. "Maar dat is vaak niet genoeg. Aan het einde van de maand houden we altijd wel wat zakken over en het stinkt gewoon in de zomer." In de zomervakantie heeft het gezin sowieso meer afval, omdat Christiaan niet wordt verschoond op school. Miranda: "Anders gooien ze zijn luiers daar dan nog weg, maar dat gaat nu niet."



En dus komt haar moeder soms even langs om een vuilniszak vol vieze luiers op te halen en bij haar thuis weg te gooien. Maar een perfecte oplossing is dat niet.



Probleem

"We zien dat steeds meer Drentse gemeenten hiermee zitten", zegt Gerrit Kroeze die namens Area actief is voor adviesorgaan MarkeRein. "De gemeenten hebben allemaal de landelijke doelstelling meegekregen hun restafval te verminderen. Maar dan ontstaat er een probleem bij bijvoorbeeld jonge gezinnen met een kind in de luiers."



Zo haalt de meerderheid van de Drentse gemeenten het restafval eens in de vier weken op. Dit is het geval bij acht van de twaalf gemeenten. De gemeente Hoogeveen begint hiermee per 1 oktober. PMD, papier metaal en plastic, wordt wel vaker opgehaald. Alleen de gemeente Tynaarlo en Emmen halen restafval dan nog elke twee weken op en de gemeente Borger-Odoorn elke drie weken.



Luierverwerker

Een aantal gemeenten geeft aan dat een tweede grijze container beschikbaar is voor bijvoorbeeld gezinnen met kinderen in de luiers. Andere gemeenten geven deze optie niet aan of zeggen dat dit mogelijk is na een gesprek met een afvalcoach.



Na de zomervakantie gaat MarkeRein in gesprek met de gemeenten om te kijken naar de mogelijkheden om luiers apart in te zamelen en te verwerken. Op dit moment gebeurt dit alleen in de gemeenten Borger-Odoorn en Midden-Drenthe. Maar een speciale afvalverwerker voor luiers is er nog niet in de omgeving van Drenthe. "Landelijk zijn er wel initiatieven om specifiek luiers te verwerken", zegt Kroeze. "Maar die zitten in de opstartfase. Er zijn bijvoorbeeld geen grootschalige fabrieken aan het draaien."



De Drentse gemeenten hopen een oplossing te hebben gevonden voor de inzameling en verwerking van luiers voor de zomer van 2018.