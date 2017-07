Stelling: Ik laat me niet afschrikken door een natuurramp

ASSEN - Op verschillende populaire vakantiebestemmingen in de wereld is de natuur onrustig.

Zo was op het Griekse vakantie-eiland Kos vorige week een aardbeving van 6,7 op de schaal van Richter. Nederlandse vakantiegangers op het eiland lijken overigens afgelopen weekend niet massaal te zijn teruggevlogen naar Nederland. Reisorganisaties melden dat slechts een fractie van de Nederlanders op het Griekse eiland door de aardschokken voortijdig huiswaarts ging.In het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica woeden hevige bosbranden. Gisteren werd 1400 hectare bos verwoest. Oorzaak zijn de warmte en harde wind. Snelwegen en spoorlijnen zijn afgesloten en bossen zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Ook Portugal heeft momenteel te kampen met bosbranden. De afgelopen tijd was het in heel veel zuidelijke vakantielanden al raak.Het zal je gebeuren: vakantie geboekt en betaald en dan breekt er een grote bosbrand uit op je bestemming of is er een aardbeving. Wat doe je dan? Ga je nog, of annuleer je de trip?