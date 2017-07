Medewerkster Witteveen Mode: Ik wist niet dat het zo slecht ging met het bedrijf

EMMEN - De drie filialen van Witteveen Mode in Drenthe zijn vandaag gewoon open gegaan, ondanks het faillissement van de keten.

Het personeel in Emmen, Assen en Hoogeveen kreeg gisteravond plotseling te horen dat het bedrijf failliet is. Het nieuws kwam voor het personeel als een grote klap "Onze filiaalmanager belde gisteravond om te vertellen dat Witteveen failliet is. Ik wist niet dat het zo slecht ging met het bedrijf", vertelt een aangeslagen medewerkster van de winkel in Emmen.Het personeel van de filialen in Drenthe kreeg gisteravond de opdracht om vandaag gewoon open te gaan. Het is er erg druk. "Mensen komen langs om hun tegoedbonnen te verzilveren, maar er komen ook veel vaste klanten langs die ons een hart onder de riem willen steken", aldus de medewerkster uit Emmen.Of de drie Drentse damesmodezaken ook de komende dagen open zullen blijven, is nog onduidelijk. Het personeel van Witteveen Mode verwacht daar later vandaag meer duidelijkheid over te krijgen.