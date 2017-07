Domesta zet oude disco Klazienaveen in de verkoop

KLAZIENAVEEN - De oude discotheek in Klazienaveen staat te koop. Geïnteresseerden kunnen het pand aan de Langestraat voor 320.000 euro in hun bezit krijgen.

De oude discotheek is eigendom van woningcorporatie Domesta. Die wilde er aanvankelijk appartementen in maken, maar dat plan liep op niets uit. De corporatie besloot het pand daarna te verhuren.Zorginstelling Monte Christo nam er zijn intrek en huurde het pand gratis. "Het plan was dat zij het gebouw ook zouden opknappen, in samenwerking met hun cliënten. Maar dat is nauwelijks gebeurd", licht Liesbeth de Groot van Domesta toe.De oude discotheek verkeert dan ook in een vervallen staat. Monte Christo zou het pand kopen, maar kon de financiering niet rondkrijgen. De zorginstelling zit inmiddels niet meer in het pand aan de Langestraat.Domesta begon een zoektocht naar een nieuwe huurder, maar die liep op niets uit. "We wilden het pand eigenlijk wel weer verhuren. We hebben ook gesprekken gehad met mogelijke huurders. Er waren partijen die het pand ook gratis wilden huren. Als er een maatschappelijke organisatie in zou komen, dan waren we daar wel toe bereid. Maar omdat het pand zo is vervallen, moet het wel opgeknapt worden. Wie draait daar dan voor op?", aldus De Groot. De potentiële huurders waren niet van plan om de boel op te knappen.Uiteindelijk besloot Domesta daarom het pand in de verkoop te gooien. Sinds 13 juli is de oude discotheek voor een dikke drie ton te koop. Over de staat van het pand uit 1964 is de makelaar duidelijk op huizensite Funda : "De staat van het onderhoud is slecht en renovatie of sloop is noodzakelijk", staat er te lezen.Mocht er toch nog een huurder zijn, die ook bereid is het pand een beetje op te knappen, dan is die ook nog steeds welkom bij Domesta. "Tuurlijk kan dat wel", verzekert Domesta-woordvoerder De Groot.