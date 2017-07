'Verdachten verdienden half miljoen euro met hennepkwekerij'

Archieffoto van een hennepkwekerij (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - De politie heeft twee verdachten opgepakt voor het kweken van wiet en witwassen.

Het gaat om een man van 52 uit Hoogeveen en een 51-jarige man uit Coevorden. Agenten vielen de huizen van de mannen gisteren binnen. Daarbij zijn in totaal drie wapens in beslag genomen, net als een mes en een busje pepperspray.



Half miljoen

De twee zouden een hennepkwekerij hebben opgezet in een bedrijfspand aan de Pieter Mastebroekweg in Meppel. Volgens de politie is vermoedelijk een half miljoen euro verdiend met de kwekerij.



500 planten

De kwekerij werd in december al opgerold. Er stonden ruim vijfhonderd planten. De politie gaat er vanuit dat er nog meer planten hebben gestaan. Het politieonderzoek dat na de ontmanteling is gestart, leidde uiteindelijk tot de twee aanhoudingen van gisteren.