GIETEN - De vakantie van wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze verloopt wat minder onbezorgd dan hij had gehoopt. Hij maakt de bosbranden in Zuid-Frankrijk van dichtbij mee.

"We werden er afgelopen nacht wakker van, toen we een sirene hoorden. We dachten: dit is geen goed geluid. We zagen rode luchten en zijn toen uit bed gegaan. Onze camping ligt aan de rand van het dorp Bormes-les-Mimosas. Toen we richting het westen keken, zagen we een enorme vlammenzee. De wind bleef de metershoge vlammen aanwakkeren. De wind trok wel richting zee, dus niet richting het dorp. Maar de bergtoppen veranderden in complete vuurzeeën."Toch ontstond er geen paniek op de camping waar Heijerman is. Integendeel. "De leider van de camping lag gewoon te slapen en de hekken waren dicht. Dat bevreemde ons wel een beetje. Maar er was ook niet direct gevaar hoor." Toch was het een spannende nacht voor Heijerman. "We konden het wel heel goed zien. Dan word je wel wat onrustig. Je vraagt je dan af: welke kant gaat die vlammenzee op?"Volgens de wethouder van Aa en Hunze gaat er nu een prachtig gebied in vlammen op. Mensen zijn onder de indruk van de branden. "We zijn er gisteren nog langs gereden en toen zeiden we nog: als hier brand uitbreekt is het een grote catastrofe.