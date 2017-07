OV-bureau Groningen-Drenthe houdt ruim zeven miljoen euro over

ASSEN - Het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft een bedrag van 7,3 miljoen euro overgehouden over het jaar 2016.

Dat is bijna tien keer meer dan verwacht, meldt RTV Noord . De enorme plus is onder meer te danken aan extra reizigers. Ook daalde de dieselprijs. En de instantie had te maken met een eenmalige meevaller van twee miljoen euro, afkomstig van de provincies Drenthe en Groningen.Het OV-bureau is de uitvoerende instantie die toezicht houdt op het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen. De meevaller betekent niet dat de prijs van buskaartjes omlaag gaat. Het geld wordt gebruikt om te investeren in het busvervoer, zegt directeur Jan van Selm tegen RTV Noord. Het OV-bureau wil meer bussen laten rijden en ook wil het bedrijf meer inzetten op verduurzaming.