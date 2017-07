F1-geweld op het TT Circuit tijdens Gamma Racing Day

ASSEN - Het Formule 1-team van Renault neemt volgende week niet alleen Nico Hülkenberg, maar ook Oliver Rowland mee naar de Gamma Racing Day.

De 24-jarige Rowland is onderdeel van het opleidingsprogramma van het F1-team van Renault en komt uit in de opstapklasse Formule 2. De Brit staat momenteel derde in dat kampioenschap.Rowland stapt op de zaterdag achter het stuur van de Renault F1-bolide uit 2012. Op zondag neemt de Duitse F1-coureur Nico Hülkenberg het stuurtje van Rowland over. De wagen uit 2012 is eigenlijk een Lotus E20 en werd dat seizoen ingezet door het Formule 1-team van Lotus. Eind 2015 kocht Renault het F1-team op.Tijdens de Gamma Racing Day is het ook mogelijk om zelf mee te rijden in een Formule 1-bolide. Oud F1-coureur Robert Doornbos zal dat weekend zestien keer een demonstratie verzorgen in een Formule 1-tweezitter.Doornbos kwam in het verleden in de F1 uit voor de teams van Minardi en Red Bull Racing.De Gamma Racing Day is het grootste gratis sportevenement van het land en wordt gehouden op 5 en 6 augustus op het TT Circuit in Assen.