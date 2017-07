Vijf vragen over vallende sterren

DWINGELOO - De komende nachten zijn weer vallende sterren te bewonderen. Tenminste, als het weer een beetje meezit. In theorie zijn er vannacht zo'n 19 meteoren per uur te zien en in het weekend loopt dat op naar 24 per uur.

Hoe zit het eigenlijk met die sterrenregen? Vijf vragen aan Gert Kieft van het Planetron in Dwingeloo."Het beste kun je gewoon achterover in een stoel gaan zitten en omhoog kijken. Je hebt geen telescoop nodig. Het is wel heel toevallig als je er een ziet, want het is maar heel kort.""Het hoogtepunt is op 13 augustus. Maar dan hebben we wel een beetje last van de maan. Het is dan net volle maan geweest en hij komt op rond kwart voor twaalf. Dus als je in de loop van de avond naar buiten gaat, dan is de kans het grootst dat je de vallende sterren ziet. Je kunt ze nu ook al zien, de intensiteit neemt steeds meer toe. Maar het hoogtepunt is dus echt op 13 augustus.""Heel bijzonder is het niet. De sterrenregen is jaarlijks te zien rond deze tijd. In een jaar tijd gaan we met onze aarde in een baan om de zon. Elk jaar komen we weer door de restanten van de komeet Swift-Tuttle heen.""Nee, we gaan door een zogeheten Perseïdenzwerm. Wat we zien is gruis en puin van de komeet Swift-Tuttle. Dat komt in onze dampkring terecht en dat verbrandt dan. We noemen het dus vallende sterren, maar eigenlijk gaat het om gruis en puin.""Ja, naast het bekijken van de sterrenregen, krijg je bij ons ook veel voorlichting. We beginnen een sterrenkijkavond met een planetariumvoorstelling van anderhalf uur. Daarin is de sterrenhemel nagebootst. We kunnen bezoekers sterrenbeelden en sterren aanwijzen. Buiten zie je natuurlijk wel een planeet, maar dan staat hij gewoon stil. In ons planetarium kunnen we de tijd versnellen."Mensen die een sterrenkijkavond willen bijwonen in het Planetron, kunnen zich opgeven via planetron.nl