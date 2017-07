Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding Drentse inbrekers

De politie heeft vier verdachten opgepakt (foto: Koen van Weel/ANP)

TWELLO - Vier mannen uit Hoogeveen, Noordscheschut en Deventer zijn afgelopen nacht opgepakt voor een inbraak in het Gelderse Twello.

Een getuige belde de politie en gaf een beschrijving van de auto waarin de vier waren weggereden. De eigenaar van de auto staat volgens de politie bekend als een inbreker die vluchtgevaarlijk is en zich altijd verzet bij zijn aanhouding.



Waarschuwinggschot

Agenten gaven de bestuurder in Deventer een stopteken. Twee verdachten zetten het op een lopen. De politie loste daarna twee waarschuwingsschoten. De twee in de auto gaven zich over aan de politie. Agenten konden het gevluchte duo even later ook oppakken.



Vuurwapen

De vier zitten in de cel. De auto is in beslag genomen. In de auto vond de politie een vuurwapen.