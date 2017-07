Man veroordeeld na babbeltrucs in Emmen

De man belde aan in Emmen met een babbeltruc (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 44-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot twaalf weken cel, omdat hij mensen met babbeltrucs heeft opgelicht. Negen weken van de straf zijn voorwaardelijk.

De man is vaker veroordeeld voor oplichting. Hij sloeg deze maand opnieuw toe in Emmen. Hij belde bij mensen aan en hing een verhaal op over autopech en dat hij geen benzine had. Hij had veertig euro nodig. De bewoners trapten hier niet in en belden de politie.