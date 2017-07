Emmen krijgt eenmalige drive-in bioscoop

Utopolis in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - De parkeerplaats van de bioscoop in Emmen is vrijdagavond 15 september het decor van een eenmalige drive-in openluchtbioscoop.

Geschreven door Janet Oortwijn

De openluchtbioscoop is de aftrap van het jaarlijkse evenement Emmen on Wheels en wordt een drive-in voor auto's.



Moeilijker dan gedacht

"We wilden graag een uniek evenement neerzetten. Dit is er in de afgelopen tientallen jaren niet meer geweest", zegt manager Caspar Kortekaas van Kinepolis Emmen.



En dat is moeilijker dan gedacht. "We zitten met de moeilijkheid van distributeurs die films aan ons leveren. Die willen een bepaalde kwaliteit laten zien. Buiten zit je toch met licht en geluid. Het moet sowieso in het donker", legt Kortekaas uit. "We hebben nu één gevonden met zestig meter kijkdiepte en hebben een geluidsbedrijf in de arm genomen." De 15e wordt de film Gone in Sixty Seconds gedraaid.



Verbouwing

Na de zomer worden de buiten- en binnenkant van de bioscoop onder handen genomen. Nu prijkt er nog Utopolis aan de buitenkant, maar dat verdwijnt. De zes Utopolis-bioscopen zijn overgenomen door Kinepolis. De bioscopen worden daarop aangepast en na Almere is Emmen aan de beurt.



Sinds 2005 is er niks meer aan het uiterlijk van de Emmer bioscoop gebeurd. Naast de buitenkant krijgt ook de binnenkant een nieuw jasje. Het tapijt en de stoelen worden onder meer vervangen. Voor de kerstvakantie moet de verbouwing klaar zijn.