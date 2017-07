'Ik heb eigenlijk gewoon niet genoeg m'n best gedaan'

Leerlingen aan het werk (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

EMMEN - Twee weken vakantie inleveren en keihard studeren om alsnog over te gaan naar het volgende schooljaar? In Emmen zitten 31 middelbare scholieren in de schoolbanken, terwijl het zomervakantie is.

Geschreven door Ineke Kemper

Twee van hen zijn Fleur Oort en Donn van Putten. Fleur wordt bijgespijkerd in het vak Engels, Donn in Nederlands. Beide zijn eensgezind. "Het is mijn eigen schuld dat ik hier zit, ik heb gewoon niet goed genoeg m'n best gedaan het afgelopen jaar."



Fleur en Donn kunnen op basis van hun rapport net niet over naar het volgende leerjaar. De zomerschool is een samenwerking van zes scholen uit Emmen, Ter Apel en Coevorden. In twee weken tijd krijgen leerlingen extra les in het vak waar ze een onvoldoende voor staan. Aan het eind maken ze een toets die bepaalt of ze over gaan of niet.



Net niet gered

"Wij vinden het een kans voor de leerlingen", zegt coördinator Tjesse van de Kamp. "Het zijn geen leerlingen met alleen maar onvoldoendes, maar leerlingen die het net niet gered hebben. Sommige omdat ze te weinig hebben gedaan, anderen omdat ze afwezig waren door ziekte. Zo hebben ze alsnog de kans om over te gaan."



De leerlingen van de zomerschool moeten genoeg bijleren om ook het jaar daarop hun diploma te halen of over te gaan. "Anders heeft de zomerschool weinig nut." stelt van der Kamp.



Hij werkt normaal op het Esdal College. Vorig jaar deden vijf leerlingen van zijn school mee aan de zomerschool. Twee van hen haalden dit jaar hun diploma, twee gingen over naar de volgende klas. Eentje is dit jaar alsnog blijven zitten.



Twee weken

Om mee te doen aan de zomerschool leveren de leerlingen twee weken schoolvakantie in. Dat betekent dat hun vrienden wel gewoon vrij zijn, en dat is niet altijd even leuk. "Maar beter dit dan dat ik een heel jaar opnieuw moet doen", zegt Donn vastberaden.



De docenten die lesgeven op de zomerschool hebben zich daarvoor vrijwillig aangemeld. Dus ook hen kost het 2 weken vakantie. Maar zo ziet docente Nederlands Patricia Hoeksema dat niet. "Je kunt echt iets voor de leerlingen betekenen en ze helpen. Het voelt ook niet alsof ik vakantie inlever, ik vind het leuk om te doen."



Donn en Fleur hebben er in ieder geval vertrouwen in dat ze in september alsnog een klas hoger kunnen beginnen.