OM: Zware mishandeling TT-nacht is wel poging tot doodslag

ASSEN - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van de ernstige mishandeling tijdens de TT-nacht op 26 juni vorig jaar.

Een 24-jarige Assenaar is hiervoor vorige week veroordeeld tot 180 uur werkstraf. Hij trapte na een ruzie bij een pinautomaat een 22 jarige Noord-Hollander tegen het hoofd. Volgens de rechtbank is onduidelijk hoe hard de man heeft geschopt en waar hij het slachtoffer precies raakte op het hoofd. Daarom kreeg de Assenaar geen celstraf.Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist voor poging tot doodslag. De Noord-Hollander liep een hersenschudding en een gekneusde neus op.Het OM noemt de overwegingen voor de vrijspraak voor poging tot doodslag onbegrijpelijk, ook gezien de verklaringen van getuigen in de zaak. "Wat de rechtbank zegt is dat er poging was tot zware mishandeling. Maar alle getuigen hebben verklaard dat met grote kracht is geschopt. Eentje zei dat het leek alsof er tegen een voetbal werd geschopt," zegt persofficier Pieter van Rest. "Dan kun je iemand zwaar letsel toebrengen." Ook zou het volgens het OM dan niet uitmaken waar het slachtoffer precies geraakt is op het hoofd."Wij gaan ervan uit dat het Hof daar heel anders over gaat denken. Bij poging tot doodslag hoort een hele andere straf," zegt Van Rest.