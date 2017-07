Man uit Elim verdacht van poging tot doodslag

Man uit Elim verdacht van poging tot doodslag (foto: pixabay.com)

HOOGEVEEN - Een 21-jarige inwoner van Elim is vanmorgen aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

De man behoort vermoedelijk tot een groep stappers die een 41-jarige inwoner van Hoogeveen heeft mishandeld. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.



Kettingslot

De Hoogevener werd in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juli naast een café aan de Hoofdstraat in zijn woonplaats mishandeld. Het slachtoffer werd geslagen, geschopt en met een kettingslot geslagen. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd geopereerd.



Camera's

De politie kwam de verdachte uit Elim mede op het spoor dankzij beelden van camera's die op verschillende plaatsen in het centrum van Hoogeveen hangen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.