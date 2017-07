Boeren krijgen uitstel voor fosfaatheffing

ASSEN - Melkveehouders die op 2 juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor uitbreiding van hun bedrijf, kunnen uitstel krijgen van betaling voor de heffing die wordt opgelegd in het fosfaatreductieplan.

Dat bleek vandaag tijdens de zitting van melkveehouders tegen de staat om het fosfaatreductieplan buiten werking te stellen. Dat meldt Boerderij.nl. Zeker 70 bedrijven hebben uitstel van betaling gekregen. Dat betreft vooral bedrijven die een juridische procedure voeren. In enkele gevallen heeft het ministerie een regeling getroffen voor boeren die in de knel kwamen.Er dient op dit moment een kort geding over de fosfaatplannen, aangespannen door voornamelijk Brabantse boeren. Waarschijnlijk komt er op 9 augustus een uitspraak. Als de staat gelijk krijgt, zal de heffing alsnog moeten worden betaald. Dat geldt volgens het ministerie voor elke melkveehouder.