Wereldwinkel in Emmen maakt doorstart

EMMEN - De Wereldwinkel in Emmen maakt een doorstart. Een nieuwe stichting opent een winkel aan het Noorderplein.

De Wereldwinkel zat eerder aan de Hoofdstraat en ging failliet door de huurprijs van het pand. Er was een schuld van bijna 15.000 euro bij de verhuurder. Volgens curator Peter van Rossum had de winkel wel een redelijke omzet, maar was die niet hoog genoeg om de huur te kunnen betalen.De nieuwe stichting neemt de inventaris van de oude winkel over.