Brons voor trampolinespringster Blekkink op Wereldspelen

TRAMPOLINESPRINGEN - Trampolinespringster Carlijn Blekkink uit Weerdinge heeft in het Poolse Wroclaw brons gewonnen op de Wereldspelen.

Op het onderdeel synchroonspringen zette ze met haar partner Tara Fokké een score van 46.200 neer. Daarmee kwam het Nederlandse duo op de tweede plaats achter Oekraïne (48.100) terecht, met nog vier paren te gaan.Azerbeidzjan ging (13.900) over Nederland heen, maar de overige duo's - waaronder titelfavoriet China - beten zich op de score van Blekkink en Fokké stuk.De World Games zijn internationale wedstrijden voor sporten die niet Olympisch zijn. Het toernooi is, net als de Olympische Spelen, eens in de vier jaar.