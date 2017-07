Fiets vermiste Staphorster gevonden in Hoogeveense Vaart

STAPHORST - De fiets van de vermiste Staphorster Bert van der Hoek is vanavond gevonden in de Hoogeveense Vaart. Dat laat Jan Kuijers, woordvoerder van de familie van de vermiste Staphorster weten.

Met drie rescue-honden wordt het gebied in de buurt van de vindplaats afgezocht in de hoop de vermiste man levend aan te treffen in de buurt, meldt RTV Oost De Hoogeveense Vaart loopt tussen Staphorst en Meppel, richting Hoogeveen. De initiatiefnemers van de grote zoekactie, waar afgelopen zondag honderden mensen aan meehielpen, hadden het idee de fietsroute van de vermiste man te kennen. Vanavond besloten zij met z'n drieën nog een keer te dreggen in het kanaal.Kuijers bevestigt dat het zeker om de fiets van Bert van der Hoek gaat. "De familie is inmiddels op de hoogte gebracht. Vanavond en vannacht gaan wij met honden zoeken in de omgeving."Van der Hoek wordt sinds vrijdag vermist. Zondag kwamen zes- tot zevenhonderd mensen in actie na een oproep van bekenden van de vermiste man om een zoekactie op touw te zetten.