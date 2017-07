Amerikaans avontuur voor Frank Olijve

Frank Olijve, na zijn laatste wedstrijd voor FC Emmen (foto Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - Frank Olijve vervolgt zijn loopbaan in Amerika, in Irvine om precies te zijn. in de voorstad van Los Angeles gaat de 28-jarige Zwollenaar spelen voor Orange County Soccer Club, een club die uitkomt in de United Soccer League.

publiekslieveling

Voor Olijve, die in Emmen meer dan 100 officiële wedstrijden speelde, gold als



Jerry van Ewijk

Olijve wordt bij Orange County teamgenoot van Jerry van Ewijk die in Nederland speelde voor onder andere De Graafschap en Go Ahead Eagles.



Nieuw stadion

Olijve stapt exact halverwege het seizoen in bij zijn nieuwe club. Orange County staat 9e in de Western Conference en heeft 14 wedstrijden gespeeld en daarin 22 punten behaald. Koploper Real Monarch heeft 47 punten, maar dan uit 19 duels. Dat verschil in aantal wedstrijden heeft te maken met de bouw van een nieuw stadion, waardoor veel duels zijn verschoven. Orange County betrekt volgende maand een verbouwd onderkomen, dat plaats biedt aan 10 duizend toeschouwers.



Play-offs

Orange County hoopt met de komst van Olijve en van James Baxendale, die gisteren overkwam van het Engelse Mansfield Town FC, twee spelers te hebben gehaald die snel inpasbaar zijn en ervoor kunnen zorgen dat de club zich plaatst voor de play-offs. Daarvoor zal de club bij de beste zes teams moeten eindigen.



Vancouver Whitecaps II

Zaterdag wacht voor Olijve mogelijk zijn debuut, wanneer Orange County het opneemt tegen Vancouver Whitecaps II.



