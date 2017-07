Moet president No Surrender Emmen de gevangenis in?

ASSEN/EMMEN - De rechtbank in Assen beslist vanmiddag over het lot van No Surrender-president van de afdeling Emmen, Edwin K. uit Zwartemeer. Verdwijnt hij, na drie maanden voorarrest, opnieuw achter de tralies?

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) anderhalf jaar celstraf , waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen de 48-jarige president van het chapter Emmen van de motorclub.Hij zou tussen half december 2014 en half januari dit jaar hebben gehandeld in cocaïne en speed. Het OM heeft berekend dat hij daar bijna 19.000 euro mee zou hebben verdiend. “Die berekening is wel een beetje grof natte vingerwerk”, merkte de voorzitter van de rechtbank tijdens de rechtszaak al op.K., die op 13 januari werd opgepakt en half april onder voorwaarden vrij kwam, zegt zelf dat hij aan speed verslaafd is. Hij nam wel eens wat mee naar het clubhuis in Emmen, waar de leden van No Surrender iedere donderdagavond samenkwamen. Hij deelde soms wat uit, maar daar bleef het bij, houdt hij vol. Bij hem thuis vond de politie 1,6 gram speed, een gebruikershoeveelheid. Dat er ook sprake was van cocaïnehandel, ontkent hij nog stelliger.Het OM baseert zich in dit onderzoek, met de naam Akepa, op afgeluisterde gesprekken uit de memberroom van het clubhuis. Daarop zou te horen zijn dat wel over cocaïne werd gepraat. Ook waren hak- en snuifgeluiden te horen. Dat fijnhakken van drugs (poeder) en het opsnuiven ervan gebeurt ook bij speed, legde K. de rechtbank twee weken geleden uit.Het OM maakte ook geheime opnames in een auto van een ander clublid en heeft verklaringen van een ex-lid van de motorclub die zegt dat K. de huisdealer van de club in Emmen was. Of dat genoeg bewijs is, wordt vanmiddag duidelijk.Op de dag van K.’s arrestatie viel de politie het clubhuis in Emmen binnen, waarna het op last van de gemeente werd gesloten en gesloopt. Het was een broeinest van criminaliteit, meldde persofficier van justitie Pieter van Rest op de persconferentie die volgde. Feit is dat er geen drugs in het clubhuis zijn gevonden. Ook is het OM in de maanden erna niet met andere strafbare feiten of nieuwe verdachten op de proppen gekomen.Er loopt nog wel een ander onderzoek naar drugshandel tegen motorclublid Bert B. uit Nieuw-Amsterdam en enkele medeverdachten, maar dat is een andere strafzaak.Hoewel Van Rest 13 januari meldde dat de hele top van de Emmer afdeling van de No Surrender werd aangemerkt als verdachte in het onderzoek Akepa , is K. de enige die terechtstaat. De vraag is dan ook wat er overblijft van door het Openbaar Ministerie groot aangekondigde zaak.