Drentse Fiets4Daagse is ook scheuren door de modder

HOOGERSMILDE - De derde dag van de Drentse Fiets4Daagse staat op het programma.

Wie denkt dat het evenement alleen maar geschikt is voor mensen met een stadsfiets of een e-bike, heeft het mis. Er zijn ook speciale atb-routes.Er zijn routes van 25 en 50 kilometer lang. Maar eigenlijk fietsen de deelnemers iets meer. "Gistermiddag hadden we bijvoorbeeld een route richting Spier van 36 kilometer. Dan gaat 10 kilometer over de openbare weg en dat fietst heel licht. Daarom maken we de afstand dus langer. Volgend jaar willen we dat beter communiceren. Gisteren kregen we wat kritiek, omdat het voor kleine kinderen eigenlijk iets te lang was", vertelt Jan Kwint die de routes uitzet.De atb-routes gaan zoveel mogelijk over onverhard terrein. "We gaan vandaag richting het Blauwe Meer. Om daar te komen, gaan we bij veel boeren door het weiland heen. Dat is zwaar. Maar als we dan weer richting het Drents-Friese Wold gaan, gaan we over de gewone weg. Dus dat is weer wat lichter", vertelt Kwint.De deelnemers hebben vandaag nog best geluk met het weer, vertelt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Deze ochtend is het droog, op een enkel spotje na. Vanmiddag is het ook droog. Ik denk dat de zon steeds vaker tevoorschijn komt, dus dat is goed nieuws voor de deelnemers van de Drentse Fiets4Daagse." Volgens Havinga wordt het zo'n 21 graden. Wel staat er iets meer wind dan gisteren.Vanmiddag vanaf 17.00 uur een verslag van dag 3 van de Fiets4Daagse op TV Drenthe in Drenthe Nu. Gisteren was de cameraploeg van TV Drenthe in Dalen.