Stelling: Ik blijf gewoon bramen plukken in de natuur

ASSEN - De bramenstruiken hangen weer vol, maar plukkers van het fruit moeten oppassen. Boswachters delen jaarlijkse tientallen boetes uit voor wildplukken en die kunnen flink in de papieren lopen.

Als je een braam plukt of iets anders uit de natuur meeneemt, doe je eigenlijk aan stroperij. Dat is een misdrijf waarvoor boetes tot 4.100 euro of zelfs een gevangenisstraf van een maand voor kan worden uitgedeeld.Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer wordt wildplukken in de praktijk meestal door de vingers gezien. "Zolang het voor eigen gebruik is en je niet meer meeneemt dan ongeveer een champignonbakje dan wordt het gedoogd. Maar je moet geen emmers meenemen of buiten de paden lopen op plekken waar dat niet mag."Durft u een boete te riskeren en plukt u nog bramen of ander fruit in de natuur? Of past u voortaan wel op?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u, of u zich laat afschrikken door een natuurramp op uw vakantiebestemming . 35 procent laat zich niet afschrikken, maar 65 procent zoekt liever een andere bestemming. In totaal stemden 631 mensen.