Winkels Witteveen Mode blijven voorlopig gewoon open

Witteveen in Emmen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De modezaken van Witteveen in Emmen, Assen en Hoogeveen blijven voorlopig gewoon open. Volgens bronnen rondom de curator bestaat er best een kans dat de 98 winkels gedeeltelijk of volledig worden overgenomen door een ander bedrijf.





Door een te hoog opgelopen belastingschuld is de winkelketen failliet gegaan. In Drenthe zijn Witteveen zaken in Emmen, Assen en Hoogeveen. Het personeel is erg geschrokken van het faillissement. Het kwam voor hen als donderslag bij heldere hemel.



Lees ook: Medewerkster Witteveen Mode: Ik wist niet dat het zo slecht ging met het bedrijf Dat schrijft de Telegraaf vandaag.Door een te hoog opgelopen belastingschuld is de winkelketen failliet gegaan. In Drenthe zijn Witteveen zaken in Emmen, Assen en Hoogeveen. Het personeel is erg geschrokken van het faillissement. Het kwam voor hen als donderslag bij heldere hemel.