Extra bussen ingezet voor bezoekers Truckstar Festival

ASSEN - Tijdens het Truckstar Festival in Assen worden dit weekend extra bussen ingezet.

Bezoekers kunnen zaterdag overdag twee keer per uur van en naar het TT Circuit met stadslijn 1. In de avond rijdt de bus drie tot vier keer per uur tussen het TT Circuit, de TT Hall en het station. De bussen rijden volgens het OV-bureau Groningen-Drenthe tot 'ver na middernacht'.Op zondag rijdt lijn 1 twee tot vier keer per uur tussen het station en het TT Circuit. De bus rijdt dan van 7 tot 18 uur.Tijdens het Truckstar Festival kunnen bezoekers twee dagen lang meer dan tweeduizend trucks bekijken op het Asser circuit. Er is onder meer een verkiezing van de mooiste truck van Nederland. Ook zijn er caravanraces en een 'decibellencontest'.Zaterdagavond is er een Hollandse muziekavond, met optredens van onder meer Mooi Wark en André Hazes. De muziekavond is in de TT Hall.Vorig jaar kwamen ruim 50.000 mensen naar het Truckstar Festival