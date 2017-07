Man met hamer bijt politieagent in arm

De man zit vast (foto: ANP Xtra / Koen van Weel

HOOGEVEEN - Een man van 32 uit Hoogeveen is gistermiddag in zijn woonplaats opgepakt, omdat hij met een hamer op straat stond te zwaaien.

Volgens de politie was de man verward. Toen agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich. Hij beet daarbij een van de agenten in zijn arm.



De verdachte is in de cel gezet. Hij wordt onderzocht door een arts van de GGD.