Emmen betreurt einde poppodium Apollo en wil in gesprek

EMMEN - De gemeente Emmen betreurt het einde van poppodium Apollo. Het bestuur maakte deze week bekend er na vijf jaar mee te stoppen. De gemeente wil toch nog graag een gesprek, waarbij ook gedeputeerde Cees Bijl bereid is om aan te schuiven.

Het bestuur van Apollo wierp de handdoek in de ring omdat het onvoldoende mogelijkheden zag om door te groeien en te professionaliseren. De ambities konden niet worden gehaald met de huidige begroting, aldus het bestuur.Emmen vindt dat jammer. "We betreuren het besluit van Apollo. Het poppodium is een waardevolle toevoeging aan de cultuursector van de gemeente Emmen. Daarom hebben we het bestuur van Apollo uitgenodigd voor een gesprek. Gedeputeerde Cees Bijl is zeer bereid aan dit overleg deel te nemen", aldus woordvoerder Jeanine de Vries.De gemeente stelt dat er nog volop gesprekken liepen over de financiële toekomst van Apollo. Het poppodium zou mogelijk een andere status kunnen krijgen, waardoor een beroep op het landelijk Fonds Podiumkunsten gedaan zou kunnen worden.Voorzitter Gerrit Miedema van Apollo weet nog niet hoe het nu verder gaat. "De uitnodiging voor het gesprek is net binnen. We gaan daar binnen het bestuur over praten. Maar gestopt is gestopt. Toch kan ik me voorstellen dat we uit fatsoen dat gesprek met de gemeente wel aangaan."