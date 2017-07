Schaapskudde Ruinen heeft 'meer bekkies in 't gras' nodig

RUINEN - De schapen van de kudde Drentse Heideschapen in Ruinen hebben vannacht voor het eerst in hun nieuwe kooi geslapen.

De schaapskudde in Ruinen gaat uitbreiden en daarom is er een grotere, nieuwe kooi gebouwd."We hebben meer bekkies in het gras nodig om de vergrassing van de heide tegen te gaan", legt Albert Kerssies, voorzitter van de Ruiner schaapskudde uit. "Er komt meer stikstof vanuit de lucht en daarom groeit er meer gras. En de kudde is eigenlijk te klein."De kudde bestaat nu uit ongeveer 370 schapen en daar komen nog honderd bij. "Die gaan we er de komende jaren zelf bij fokken", zegt schaapsherder Michiel Poelenije.De nieuwe schaapskooi is veel groter dan de oude kooi uit 1949 en heeft een ander uiterlijk. "De oude schaapskooi heeft een rieten dak. De nieuwe kooi is een houten constructie en heeft dakplaten. Hier is meer licht en meer ventilatie. Voor de schapen heel fijn, maar voor ons ook heel fijn om in te werken", zegt de herder.De oude schaapskooi blijft de blikvanger en wordt gerenoveerd en daar komt een wandelpad voor bezoekers in, zodat zij de lammetjes in de lammertijd goed kunnen bekijken.Ook wordt er momenteel hard gewerkt aan een informatieruimte en een uitkijktoren die bij de twee schaapskooien komen. "Nu is het zo als bezoekers komen wanneer de kudde weg is, dat er niks te zien valt", vertelt Kerssies. Dat is straks anders. "We willen de bezoekers ook een stukje informatie geven." Het hele project moet volgend voorjaar afgerond zijn.