Mozaïeken met scherven in de stijl van Gaudí

Er wordt druk gewerkt (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Al wekenlang slaan elke donderdag vijf dames gekleurde tegeltjes kapot. Ze zitten in een partytent in de tuin van theater De Tamboer. De fragmenten plakken de dames op betonnen bankjes in de stijl van Gaudí.

Geschreven door Hielke Meijer

Het project is een idee van kunstenaar Geert Oldenbeuving en Anita Zwart. Anita: "Vorig jaar hadden we het Appel-jaar, nu is het Gaudí-jaar. De bedoeling is meer saamhorigheid en verbroedering te krijgen tussen de mensen in Hoogeveen. En het moet de drempel naar theater De Tamboer verlagen."



Weinig deelnemers

Maar het aantal deelnemers is beperkt gebleven. Anita: "Het was eigenlijk de bedoeling dat heel veel mensen uit Hoogeveen zouden komen met een gekleurde tegel en dat we dan samen de banken zouden beplakken. Maar het liep geen storm helaas."



'Leuk om te doen'

Henriëtte van Haevenga is wel een enthousiast deelnemer van het project. Henriëtte: "Je moet een beetje passen en meten, want niet elk stuk is even groot. Een beetje knoeien. Ik dacht: dat lijkt me leuk om te doen. De ronde vorm is typisch voor Gaudí. Ik vind het prachtig, dat kleurrijke."



'Rust in je hoofd'

"Wat er leuk aan is? Dat klinkt misschien raar, maar dat is toch de rust in je hoofd. De Zen-stand noem ik dat. Je ziet niks, hoort niks, denkt niks. Alleen maar plakken", zegt Annelies Kip. Zij heeft eerder in Hollandscheveld een bankje voor Huize Beatrix met mozaïek beplakt.



Rond de oranjeboom

"De banken 'lente', 'zomer', 'herfst' en 'winter' worden aan de voorkant van De Tamboer neergezet rond de Oranjeboom. En dan kunnen de mensen er samen op zitten", Anita Zwart.



Het plakwerk is bijna af. Vandaag is het bankje 'winter' volgeplakt en dan kunnen alle randjes dichtgevoegd worden. Annelies: "En als het nu mislukt, dan mag het er gewoon weer uitgebikt. Dat doet me niks, want het wordt alleen maar mooier denk ik dan." De bankjes worden in gebruik genomen bij de opening van het culturele seizoen op 8 september.