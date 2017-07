OM eist celstraf tegen illegale vuurwerkhandelaren Zuidwolde en Koekange

ALMELO - Voor het verhandelen en het in het bezit hebben van vierhonderd kilo illegaal vuurwerk is tegen een 23-jarige man uit Zuidwolde zestien maanden cel geëist. Hiervan moeten vier maanden voorwaardelijk zijn, vindt de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een 24-jarige man uit Koekange voor dezelfde feiten een celstraf van vijftien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht door een onderzoek van het Team Milieu van de politie. Op internet stuitten de agenten op advertenties van de man uit Zuidwolde. De politie besloot een pseudokoper in te zetten. De overdracht was op 5 oktober op een parkeerplaats in Zuidwolde.De handelaar werd ingerekend terwijl hij met een doos vol vuurwerk aan kwam lopen. Hij had honderd kilo illegaal vuurwerk bij zich. In zijn woning lag nog eens driehonderd kilo. De man uit Koekange zei dat hij een vriend was van de Zuidwoldiger. Hij zag dat die ‘snel geld verdiende’ en hij wilde dit ook.De man uit Koekange kocht ook illegaal vuurwerk in Polen. Hij liep tegen de lamp doordat hij het vuurwerk via de post liet bezorgen. De bezorgers stuitten op een pakket van 15 kilo, met daarop het adres van de man uit Koekange. In de woning lag meer illegaal vuurwerk. De rechters schrokken zichtbaar van een foto in het dossier. Naast een zak vol vuurwerk lag een gedoofde sigaret. ‘Levensgevaarlijk’, zei de rechter. Nog erger vonden ze dat in dezelfde woning de moeder als gastouder dagelijks kleine kinderen opving. ‘Weet u wel waar u mee bezig was?’De rechter doet op 10 augustus uitspraak.