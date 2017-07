Lheebroek klaar voor Taribush Kuna Festival: 'Bezoekers vinden het fantastisch'

LHEEBROEK - Voor de negende keer begint vandaag bij Lheebroek het Taribush Kuna Festival.

Vier dagen lang is er van alles te doen in de natuur. Bezoekers kunnen een hapje eten of muziekoptredens bijwonen."Er is dit jaar een heel divers muziekaanbod en er zijn theaterworkshops. Eigenlijk is er voor iedereen wat wils. Ook zijn er natuurachtige workshops", vertelt Harrie Kerssies van de organisatie.Festivals in de natuur zijn populair. "Het is zeker in trek. De bezoekers vinden het fantastisch", zegt Kerssies. Hij verwacht over het hele weekend zo'n 10.000 bezoeken. Ambities om te groeien zijn er niet echt."We willen niet veel groter worden. Dat past ook niet in het natuurgebied. We kunnen maximaal 4.000 bezoekers per dag aan", zegt Kerssies.Ook FestiValderAa trok begin deze maand nog zo'n 9.800 bezoekers. De organisatie van dat festival liet ook al weten aan de taks te zitten Volgens Harrie Kerssies van het Taribush Kuna Festival komt er heel wat kijken bij het organiseren van festivals in de natuur."Je hebt ontheffingen en vergunningen van de provincie en gemeente nodig. En Staatsbosbeheer verleent ook zijn medewerking, daar hebben we een soort partnerschap mee. Dat heb je ook wel nodig."Bovendien moet er rekening worden gehouden met beschermde diersoorten die in de natuur leven.