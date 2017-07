President No Surrender Emmen krijgt een jaar cel voor drugshandel

De man heeft zijn celstraf al uitgezeten in het voorarrest (tekening: Janneke de Jonge)

EMMEN - De Emmer president van No Surrender Edwin K. is door de rechtbank veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

Geschreven door Annemiek Meijer

Volgens de rechtbank heeft de 48-jarige Zwartemeerder tussen december 2014 en 13 januari dit jaar gehandeld in speed en cocaïne. Dat blijkt uit afgeluisterde gesprekken in de memberroom van het voormalige clubhuis van No Surrender in Emmen en verklaringen van een ex-lid van de motorclub.



Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, maar die straf vindt de rechtbank te hoog. Volgens de rechtbank beperkten K.'s handelspraktijken zich tot het clubhuis van No Surrender en ging het om geringe hoeveelheden.



Omdat K. na zijn arrestatie op 13 januari al drie maanden heeft vastgezeten, hoeft hij nu niet opnieuw de cel in. De rechtbank legde hem bewust een lange voorwaardelijke straf van negen maanden op om K. er van te weerhouden dat hij in herhaling valt.



In zijn proeftijd van drie jaar moet hij zich laten behandelen voor zijn speedverslaving.



Ontkennen

K. ontkende tijdens de rechtszaak dat hij drugs heeft gedeald. Hij verklaarde dat hij zelf verslaafd is aan speed en in het clubhuis soms wat speed uitdeelde. De rechtbank vindt dat de afgeluisterde gesprekken en de verklaring van het ex-motorclublid het tegendeel bewijzen.



19.000 euro

Het Openbaar Ministerie had berekend dat K. met de drugshandel bijna 19.000 euro heeft verdiend en eiste dat hij dit zou terugbetalen aan de staat. De rechtbank veegt die claim van tafel, omdat helemaal niet duidelijk is hoeveel drugs de man precies heeft verkocht en dus ook niet wat hij heeft verdiend.



Ook krijgt K. het geld dat hij bij zich had tijdens zijn arrestatie, 570 euro, terug. Het OM ging er vanuit dat hij dit met het dealen had verdiend, maar ook daarvoor is volgens de rechtbank te weinig bewijs.



Op de dag van K.’s arrestatie viel de politie ook het toenmalige clubhuis van No Surrender binnen. Dat werd daarna op last van de gemeente gesloten en gesloopt.