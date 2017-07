Nieuwe directeur moet De Tamboer weer aantrekkelijk maken

HOOGEVEEN - Pieter-Bas Rebers (43) is de nieuwe directeur van theater De Tamboer in Hoogeveen.

Vanaf 1 oktober volgt hij Jan Werkhoven op, die met pensioen gaat.Rebers komt uit Raalte en werkte de afgelopen tien jaar bij Museum De Fundatie in Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Heino. De laatste jaren was hij daar plaatsvervangend directeur.De nieuwe directeur wacht een grote uitdaging in Hoogeveen. De gemeente besloot in juni extra subsidie te geven om De Tamboer weer financieel gezond te maken. Daarbij stelt de gemeente wel voorwaarden. De aantrekkelijkheid van het theater moet verder worden vergroot en er zit een renovatie aan te komen.Rebers gaat ook cultureel centrum Het Podium in Hoogeveen leiden. Het Podium en De Tamboer gaan vanaf 2018 fuseren. Ze blijven wel allebei op hun eigen plek.