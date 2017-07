OM eist cel voor illegale vuurwerkhandel in Roswinkel

Da man had 400 kilo illegaal vuurwerk op zolder (foto: archief RTV Drenthe)

ROSWINKEL - Het Openbaar Ministerie eist voor de handel in illegaal vuurwerk een jaar cel tegen een 26-jarige man uit Roswinkel. Hiervan zouden vier maanden voorwaardelijk moeten zijn.

Een anonieme tip leidde agenten in november 2015 naar de woning van de man. Op zolder lag zo’n vierhonderd kilo illegaal vuurwerk opgeslagen. Keurig gesorteerd, drie bestellingen lagen klaar om te worden opgehaald. Ook vonden de agenten een vuurwerkpistool.



De man bekende de handel in illegaal vuurwerk. Hij verdiende hiermee een extra zakcentje, zei hij. Hij liet het vuurwerk via de post uit Polen komen. Of hij haalde het zelf uit België. Volgens de officier hadden deze pakketten tijdens de bezorging af kunnen gaan, met alle gevolgen van dien.



Naast het vuurwerk vonden de agenten ook nog een lading revolvers en munitie. Dit wapenarsenaal was van de vader van de 26-jarige Roswinkeler. Die had dit op zijn beurt van zijn vader geërfd. De vader werd in september hiervoor door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur.



De rechtbank doet op 10 augustus uitspraak.