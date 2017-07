Onbekenden vernielen struikelsteen in Assen

ASSEN - Vandalen hebben in het centrum van Assen een struikelsteen beschadigd.

"Het gaat om een struikelsteen bij de Marktstraat 19. Daar liggen vier stenen. Een van de stenen is in een hoekje beschadigd", vertelt Michiel Gerding van de Stichting Struikelstenen Assen.Gerding vermoedt dat de vandalen uit waren op geld en hebben geprobeerd het messingplaatje van de steen te verwijderen. "Misschien dachten ze dat ze er een slaatje uit konden slaan. Maar wellicht bleek het uiteindelijk toch te veel moeite."Volgens Gerding is het de eerste keer dat de stichting wordt geconfronteerd met vandalisme. "Dit is natuurlijk helemaal niet leuk. We hopen dat het bij deze ene keer blijft."Gerding verwacht niet dat de daders vanwege anti-semitische redenen de steen hebben beschadigd. De stichting heeft bij de politie melding gemaakt van de vernieling.De beschadigde steen is door de gemeente verwijderd en wordt vervangen door een nieuwe.De Stichting Struikelstenen Assen legt 450 stenen voor Joodse- en verzetsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De stenen worden geplaatst tussen stoeptegels voor de woningen van de oorlogsslachtoffers.